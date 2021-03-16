أخبار مصرية

يوم المرأة المصرية .. لماذا تم تحديد 16 مارس؟

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محمد عبد المحسن 2021-03-16 07:42 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تحتفل مصر اليوم بـ يوم المرأة المصرية، والذى يوافق الـ 16 من مارس من كل عام، والذى يأتى تخليدا لـ ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطانى الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919.

ففى هذا اليوم من عام 1919 تظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة المناضلة المصرية هدى شعراوى رافعات أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى والاحتلال البريطانى وجنوده الغاصبين، والذين ما كان منهم إلا وأطلقوا نيران الضعف أمام قوة النساء المصريات ما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهيدات المصريات هن "نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح".

المرأة فى ثورة 1919

 

يوم المرأة المصرية

وعقب تلك الملحمة التاريخية تم الإعلان عن تأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر، بقيادة هدى شعراوى فى 16 مارس 1923 حيث طالب برفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل، وفى 16 مارس من عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة.

المرأة فى ثورة 1919

 

ليس هذا فحسب، بل إنه فى مثل هذا اليوم من عام 1956، حصلت المرأة المصرية للمرة الأولى على حق الانتخاب والترشيح بعد إقرار دستور 1956.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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