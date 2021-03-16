يوم المرأة المصرية .. لماذا تم تحديد 16 مارس؟

جدة - نرمين السيد - تحتفل مصر اليوم بـ يوم المرأة المصرية، والذى يوافق الـ 16 من مارس من كل عام، والذى يأتى تخليدا لـ ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطانى الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919.





ففى هذا اليوم من عام 1919 تظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة المناضلة المصرية هدى شعراوى رافعات أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى والاحتلال البريطانى وجنوده الغاصبين، والذين ما كان منهم إلا وأطلقوا نيران الضعف أمام قوة النساء المصريات ما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهيدات المصريات هن "نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح". يوم المرأة المصرية وعقب تلك الملحمة التاريخية تم الإعلان عن تأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر، بقيادة هدى شعراوى فى 16 مارس 1923 حيث طالب برفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل، وفى 16 مارس من عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة. ليس هذا فحسب، بل إنه فى مثل هذا اليوم من عام 1956، حصلت المرأة المصرية للمرة الأولى على حق الانتخاب والترشيح بعد إقرار دستور 1956.

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