فيديو .. أحمد كريمة : تحريم الاحتفال بـ عيد الأم .. أسطوانة مشروخة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن من يقول ذلك هم المتسلفة والوهابية، مشيرًا إلى أنهم ليس لديهم فقه مصطلح العيد أو المواسم أو المناسبات.

واوضح الدكتور أحمد كريمة أن الاحتفال مجازًا بكلمة عيد الأم أو يوم الأم، يدخل فى المناسبات الاجتماعية والتى تعد ضمن المصالح المرسلة التى لم يأمر الشرع بها ولم ينهَ عنها تحريما أو كراهةً، وهى متروكة لأعراف الناس.