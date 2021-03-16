نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة مرتبات العاملين بالدولة احسب واعرف مرتبك كام في أول يوليو بعد الزيادات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيادة مرتبات العاملين بالدولة، اصدر السيد الرئيس عبد الفتاح ألسيسي، امس، مجموعة من القرارات أو التوجيهات إلى وزير المالية، هذه القرارات أدخلت الفرحة على جميع العاملين بالدولة أو جميع العاملين بالجهاز الإداري، كما اصدر سيادته قرارات تخص السادة أصحاب المعاشات.

وجاءت هذه القرارات لكي تصلح من الحالة المادية لجميع الموظفين بالدولة وهي قرارات زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والمحالين للمعاش أيضا.

قرارات زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة

مجموعة القرارات التي وجه الرئيس عبد الفتاح ألسيسي امس وطالب بسرعة تطبيقها وتنفيذها هي كما يلي

زيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل وتحريك وزيادة باقي الدرجات، ورفع الحد الأدنى من 2000 جنيه إلى 2400 جنية وهو ما سيتقاضاه الموظف على الدرجة الوظيفية الخامسة وهي أدني درجات السلم الوظيفي في مصر .

ومن ضمن قرارات السيد الرئيس لزيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة قرار صرف علاوة دورية بواقع 7 % للموظفين الخاضعين أو المخاطبين بقانون الخدمة المالية من الأجر الوظيفي وذلك لان قانون الخدمة المدنية قسم اجر أو ما يتقاضاه الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية إلى قسمين اجر وظيفي وهو يشبه الأساسي ويعادل ثلثي راتب الموظف، واجر مكمل وهو الحافز الإضافي

وصرف علاوة خاصة للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المالية، بواقع13% من الراتب الأساسي

كما قرر سيادة الرئيس من اجل زيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة زيادة الإضافي أو يتقاضونه من حوافز وجهود بالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أو زيادة الآجر المكمل بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية .

هذا بالنسبة للعاملين بالدولة فماذا قدم الرئيس للمحالين على المعاش أو للمعاشات .

زيادة مرتبات المعاشات

عندما قرر الرئيس عبد الفتاح ألسيسي زيادة مرتبات العاملين بالدولة لم ينسى سيادته أصحاب المعاشات فقرر زيادة المعاشات بنسبة 13 % بتكلفة أجمالية تبلغ حوالي 31 مليار جنية .

احسب مرتبك في أول يوليو

حركة ترقيات جديدة وزيادة مرتبات من يستحقون الترقية

من ضمن القرارات أيضا التي اصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح ألسيسي هو صدور حركة ترقيات هذا العام لكل من أتم المدة البينية آلتي تجعله يحصل على الترقية أو الدرجة الأعلى وهو بذلك يستحق علاوة الترقية في أول يوليو وهي 100 جنية في حالة الترقي من مستوى إلى الأعلى في نفس الدرجة الوظيفية بقانون الخدمة المدنية أو 5 % في حالة الترقي من درجة إلى درجة للخاضعين بقانون الخدمة المدنية

أما السادة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية في زيادة ترقية الدرجة حوالى 4 جنية على مربو الدرجة الوظيفية ثم يضرب المبلغ في الأساسي في الحافز والجهد.