فاروق الباز: لا مكان فى الفضاء يصلح للحياة.. والشباب مستقبل مصر

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع مصر الجديدة القاهرة ندوة افتراضية عبر منصة zoom للأستاذ الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصرى، وأستاذ البحث العلمى، ومدير مركز الاستشعار عن بعد فى جامعة بوسطن، تحت عنوان "كيف نجح برنامج أبوللو الى القمر" وذلك بحضور رئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج.





وقال العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، إن مستقبل مصر الحقيقى فى يد الشباب، مشيرا إلى أن الشباب هم من يمتلكون العقول والصمود ولديهم العزم والطاقة لكى يساهموا فى بناء المجتمع فى المستقبل.

وتحدث الباز عن فكرة إنشاء ناسا والتى نتجت من ما وصفه بالعراك السياسى وقتها بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية، وكيف نجحت ناسا من خلال مجموعة من العوامل، وهى اختيار المؤسسة وتحديد الوقت واختيار قادة العمل والاعتماد على الشباب وتقدير التميز .

ونصح العالم المصرى الكبير، الشباب بالقراءة فى مختلف التخصصات والمجالات فى العلوم والتاريخ والفنون حتى يصبحوا أصحاب عقول مستنيرة تساعدهم على التقدم والتفوق فيما يتعلق ببناء المستقبل مشددا على أهمية جمع العلم والمعرفة من خلال القراءة.

وقال "الباز" لم نجد حتى الآن مكانا ما فى الفضاء يصلح للحياة كما نعيش على سطع الأرض، مشيرا إلى عدم وجود أى إثبات حول وجود ما يسمى بالكائنات الفضائية.

وأضاف أن المنافسة العلمية مهة جدا وتشكل إضافة جديدة ولابد من احترامها وتدعيمها .

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن سعادته بمشاركة عالم الفضاء المصرى فاروق الباز للندوة، وقال: نفخر بتواجد نموذج ومثال علمى عالمى وقدوة فى إشارة للدكتور فاروق الباز قيمة كبيرة عاشق لمصرنا الغالية وأمتنا العربية.