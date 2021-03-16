فيديو.. متحدث الكنيسة: البابا شنودة نموذج للإنسان الأمين لوطنه

جدة - نرمين السيد - قال القمص موسى إبراهيم يعقوب، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن قداسة البابا شنودة الثالث نجح عبر تاريخه فى تقديم نفسه كشخصية مصرية خالصة وعاش بهذا المعنى طوال حياته.





وأضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر دائما كانت تشغل البابا شنودة الثالث فى سفرياته بالخارج خلال زياراته الرعوية، مضيفًا: "كان بيشعر بالحنين بالرجوع لمصر".

وأشار المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إلى أن البابا شنودة قدم للوطن والكنيسة الكثير الذى يسمح بأن يكون نموذجًا لأى إنسان أمين لوطنه أو الكيان الذى ينتمى إليه.