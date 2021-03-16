صور.. النقل تعلن وصول قطار مترو الأنفاق السابع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل، وصول القطار المكيف السابع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية، بالإضافة الى وصول مكونات القطار الأول من الـ 10 قطارات التى من المقرر تجميعها محلياً بشركة سيماف المصرية من خلال الدعم الفنى لشركة هيونداى وتدعيمها للتصنيع المحلى طبقاً للتعاقد معها لتعظيم الدور المحلى والاستفادة من الخبرات المحلية حيث اشتملت المكونات على "هياكل العربات – المعدات – الكراسى – جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية".





يأتى ذلك ضمن الصفقة المبرمة مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديداً (سيتم تجميع 10 منها محليا فى مصر) للعمل بالخط الثالث للمترو بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة 8 سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.

وقد تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم اللازمة للقطار وجميع المكونات والسفينة والأرصفة طبقاً للقواعد الصحية المتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا وسيتم نقل القطار إلى ورشة العباسية لإجراء الإختبارات الإخيرة قبل دخوله الخدمة، وتجرى حاليا أعمال الإختبارات الديناميكية على القطارات التى يتم توريدها داخل ورش (العباسية والسلام)، كما يجدر الإشارة أن القطار الأول قد أنهى جميع الاختبارات التى تتم عليه وتم ضمه فعلياً لأسطول القطارات العاملة على الخط.

وأوضحت وزارة النقل، فى بيان صحفى، أن المواطن استشعر بالفعل الفروق الواضحة بين القطارات القديمة والقطارات الموردة مؤخراً حيث تتمتع بنظام تكييف عالى السعة وتم تزويد القطارات بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التليفزيونية المثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات، كما يمكن استخدامها فى الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

وأيضا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.