أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - مينسك تنطلق تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيشين البيلاروسى والروسى وتستمر إلى 18 مارس الجارى. طوكيو يبحث وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين لويد أوستن وأنتونى بلينكن مع نظرائهما اليابانيين للخارجية توشيميتسو موتيجى، والدفاع نوبو كيشى، الشؤون الدبلوماسية والأمنية. القاهرة تنظم وزارة التنمية المحلية احتفالية كبرى بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوى؛ لإطلاق منصة إلكترونية للمنتجات اليدوية للمرأة المصرية بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمى. القاهرة تحتفل جامعة الدول العربية ومعها الأمة العربية والأسرة الحقوقية، باليوم العربى لحقوق الإنسان. كينشاسا يلتقى فريق النادى الأهلى، مع فيتا كلوب بطل الكونغو فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا. القاهرة تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ "جى آى زد"، فعاليات المؤتمر القومى لبرلمان طلائع مصر 2021 تحت شعار " كن قيادياً....كن مؤثراً"، فى مركز التعليم المدنى بالجزيرة. القاهرة يلتقى الزمالك مع فريق الترجى التونسى باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

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