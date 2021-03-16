الأرصاد: طقس اليوم .. دافىء نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 24

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس الثلاثاء دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة.

بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس ليلا

وكشف خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليلا حيث يسود الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

و تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ونشاط رياح على جنوب سيناء.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غريبة إلى جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.5 والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 24 14

الاسكندرية 19 13

وادى النطرون 23 13

طنطا 23 13

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 20 14

مطروح 18 13

السلوم 19 10

سيوة 20 10

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 14

العريش 21 11

رفح 20 12

رأس سدر 24 14

نخل 24 09

نويبع 27 18

طابا 24 15

كاترين 24 11

الطور 26 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 28 16

مرسى علم 28 15

الفيوم 26 12

بنى سويف 26 12

المنيا 26 12

أسيوط 28 12