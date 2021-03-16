وزارة التعليم: للطالب حرية اختيار آلية استكمال الترم الثانى بالمدرسة أو المنزل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من حق الطالب الاختيار بين استكمال مناهج الترم الثانى من المنزل أو الحضور للمدرسة، مشددة على أنه ليس من حق المدرسة مطالبة أو إجبار الطالب على البقاء فى المنزل للتعلم أونلاين، بل يتم الشرح لأى طالب يحضر للمدرسة بشكل طبيعى وفق توزيع المقررات الدراسية.

وشكا أولياء الأمور من أن المدارس طالبت أبنائهم بالبقاء فى المنزل وعدم الذهاب للمدرسة، حيث أكد أولياء الأمور بأن الشرح من خلال التعليم المباشر له فائدة كبيرة فى استيعاب الطلاب .

وشهدت المدارس منذ انطلاق الدراسة بالترم الثانى بداية الأسبوع الجارى، حضور مرتفع للطلاب، رغم منح الطلاب حرية الحضور أو استكمال المناهج، فيما تفقدت قيادات المديريات الفصول للاطمئنان على سير وانتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما أعلنت المدارس شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يقوم بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومى، وتضمن الإقرار " بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية، وسوف أتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط، وهذا إقرار منى بذلك.