وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بالدقهلية

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة سينا للعلوم الطبية، والكائن مقرها في (حي الجامعة – امتداد جيهان – برج الصباغ قبل بوابة توشكى المنصورة محافظة الدقهلية) وتقوم بمنح شهادات في المجالات الآتية (التقارير الطبية ـ باثولوجي ـ تشريح ـ مساعد صيدلي ـ تحاليل طبية ـ أشعة ـ الرعاية التمريضية لحديثي الولادة بالمستشفيات والحضانات ـ المصطلحات الطبية) بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة بـ(الأكاديمية المصرية) الكائن مقرها في (شارع الأشقر، المشاية السفلية، أمام بوابة بيبو لاند، المنصورة، محافظة الدقهلية)، حيث تبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص في مجالات (العلاج الطبيعي، التمريض، الأشعة والتحاليل، تركيبات الأسنان، المساحة والتشيد).

وقد أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما قام بمخاطبة محافظ الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.