فيديو.. وزيرة التضامن: نهتم بالاستثمار فى الإنسان وتحسين جودة الحياة

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مبادرة حياة كريمة مشروع قومى كبير، مؤكدة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يشرف على جميع الوزارات القائمة على المبادرة.





وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة معنية بالاستثمار فى الإنسان وتحسين جودة الحياة للإنسان فى جميع مراحله، ومواجهة مشكلة تسرب الطلاب من التعليم، وكذلك الاهتمام بذوى الهمم. وأوضحت وزيرة التضامن، أن الوزارة تسعى لتحسين المساكن والمرافق لخدمة كل أفراد الأسرة المصرية بقرى مصر، وتقديم الدعم لمبادرة 2 كفاية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وتوعية المجتمع بخطورة المشكلة. وأشارت إلى أن الوزارة تهتم أيضَا بمناهضة العنف ضد المرأة ومواجهة ختان الإناث والهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل، إضافة إلى مواجهة تعاطى المخدرات وعلاج المدمنين.

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