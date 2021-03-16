الإمام الأكبر: المنهج الأزهرى يخدم استقرار المجتمعات ويحفظ هوية الأوطان

جدة - نرمين السيد - وقال الإمام الأكبر إن الأزهر لا يتأخر فى تقديم الدعم العلمى والثقافى لكل أبناء العالم العربى والإسلامى، وتقوية دعائم الوحدة والإخاء بين أبناء الأمة، ومواجهة التحديات والأخطار التى تواجه الشعوب العربية والإسلامية، وأن الأزهر مستعد دائمًا لتقديم الدعم العلمى والفكرى واستقبال الطلاب والأئمة من العراق وكافة الدول لتدريبهم على الفكر والمنهج الأزهرى المعتدل الذى يخدم وحدة واستقرار المجتمعات ويحفظ هوية الأوطان ويحافظ على أحكام الشرع الحنيف.

من جانبه، عبر وزير أوقاف إقليم كردستان عن اعتزاز الإقليم وأبنائه بالأزهر الشريف وما يقدمه من جهود ودعم علمى وفكرى لأبناء الإقليم، وخاصة أن الأزهر يخصص لإقليم كردستان 25 منحة سنويًّا لاستقبال طلاب الإقليم فى مختلف كليات الأزهر، ولدينا معهد أزهرى فى أربيل، وأن طلاب معهد أربيل الأزهرى وخريجى الأزهر فى كردستان يشعرون بالفخر لانتمائهم لهذه المؤسسة العريقة.

وقدم وزير الأوقاف دعوة رسمية من إقليم كوردستان لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة الإقليم، كما أهدى الوفد لفضيلة الإمام الأكبر درعًا تذكاريًّا ولوحة تذكارية تحتوى رسمًا لقلعة أربيل الأثرية، ومجموعة من الكتب بينها كتاب يجمع كلمات شيخ الأزهر عن التسامح والحوار والتنوع.