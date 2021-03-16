رئيس دينية الشيوخ يطالب بمواجهة موجات الغزو الفكرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن المعنيين والمثقفين والشعوب فى كل البلاد العربية، عليهم الانتباه إلى موجات الغزو الفكرى الخطير الذى يبدل ملابسه فى كل حين وبوسائل مختلفة.





وأضاف عامر، فى تصريحات له، الثلاثاء: "ننادى دائما جميع شعوب العالم والإنسانية كلها بالتكاتف سويا من أجل إعمار الأرض، فى ظل تعايش مشترك وتكامل وتعاون وتسامح مع ترسيخ لجميع القيم، ولكن فى الوقت ذاته نُؤكد على أهمية الحفاظ على هوية الأديان وشرائعها".

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: "نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إبان هجرته إلى المدينة وجد فيها طوائف من غير المسلمين من أهل الكتاب كانوا يقيمون هناك ويعيشون، فلم يقم عليه الصلاة والسلام بطردهم أو تهجيرهم أو إرغامهم على ترك دياناتهم أو غير ذلك، بل عقد وثيقة بينهم من ناحية وبين المسلمين المهاجرين والأنصار من ناحية أخرى.

وأشار عامر إلى أن هذه الوثيقة أسست لنظرية الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية والقومية، فى ظلال التعايش السلمى المشترك بين جميع الديانات والعرقيات والقوميات، فلم يُكره النبى صلى الله عليه وسلم أحدًا على ترك دينه والدخول فى الإسلام، مما يعطينا دلالة أكيدة أنه بالرغم من أهمية التعايش السلمى المشترك فإن ثمة أهمية أخرى وهى الحفاظ على هوية الأديان، فالتعايش المشترك وترسيخ القيم لا يعنى أبدًا ولا بأى حال طمس هوية وحقيقة الشرائع، لأن القيم مهما بلغ نبلها فإنها ليست بديلا عن الدين.

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: "النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، جاء ليُتمم مكارم الأخلاق، وكانت تستند فى أساسها وبنائها الرئيسى إلى شرائع، ولم ولن تكن أبدًا بمعزل عنها".