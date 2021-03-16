صور.. وزير الزراعة يبحث مع السفارة الألمانية التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الثلاثاء، اوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، وميريام فرناندو - مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ".





وبحث الجانبان أوجه التعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" ووزارة الزراعة فيما يتعلق بالمشروعات القائمة واستراتيجية الوزارة فى تنفيذ مشروعات المساعدات الفنية المقدمة من الحكومة الألمانية والتى يقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" بالقاهرة.

ووجه الوزير الشكر للحكومة الألمانية على الدعم المستمر لقطاعات الدولة المختلفة خصوصا قطاع الزراعة، هذا وقد أكد على أهمية ضمان استدامة المشروع بعد انتهاء فترة التنفيذ تماشيا مع توجهات الدولة المصرية فى إطار خطة التنمية الاستراتيجية لمصر 2030. وأعرب اوڤى جيلين عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وقيادات الوزارة حيث تطرق إلى أهم أشكال التعاون المصرى الألمانى فى قطاع الزراعة وأكد على حرص الجانب الألمانى بتقديم الدعم الفنى فيما يتعلق بانتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر وبنجر السكر، مضيفا أن المشروع القائم حاليا يهدف إلى وصول المزارع الصغير إلى الأسواق وخلق نظم زراعية مبتكرة فضلا عن تعزيز قدرات الجمعيات الزراعية فى مناطق تنفيذ المشروع. وفى نهاية اللقاء، شهد وزير الزراعة التوقيع على العقد التنفيذى لمشروع "زيادة دخل صغار المزارعين – الابتكار الزراعى" فى محافظتى بنى سويف والمنيا. وقام بالتوقيع ميريام فرناندو، مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى. والمشروع يهدف إلى زيادة دخل المزارعين ذوى الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر من خلال تبنى الابتكار الزراعى ويساعدهم فى الوصول إلى الأسواق وتنمية الأعمال التجارية الزراعية والترويج لتنمية المشروعات الصغيرة وأيضا تعزيز القدرة التنافسية لسلسة القيمة وسلاسل التوريد حضر اللقاء الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين مدير مكتب اكساد بالقاهرة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

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