مايا مرسى: المرأة تعيش عصرها الذهبى فى ظل قيادة مؤمنة بدورها

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى المائدة المستديرة الوزارية التى عُقدت أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول "الممارسات الجيدة لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار فى الحياة العامة" وذلك ضمن فعاليات الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW.





وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى، أن مصر احتفلت العام الماضى بمرور مائة عام على مشاركة المرأة فى الحياة العامة وتعيش المرأة حالياً عصرها الذهبى فى ظل قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع، حيث حققت مصر تقدماً ملحوظاً فى مجال مشاركة المرأة فى الحياة العامة ومواقع صنع القرار خلال الست سنوات الأخيرة، تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها رئيس الجمهورية محوراً خاصاً "بالتمكين السياسى وتعزيز الدور القيادى للمرأة" .

وقالت: لقد ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 28%، وبالمجالس المحلية القادمة إلى 25٪، ونائبات الوزراء 27٪ ونائبات المحافظين 31% ووزيرات مصر 25% وضاعف رئيس الجمهورية تعيينات السيدات بمجلس الشيوخ لتصل نسبة السيدات إلى 14٪، وفازت أول سيدة منتخبة منصب وكيلة مجلس الشيوخ، كما وصلت نسبة الدبلوماسيات إلى 25 %، و40 % ممن يعملن بالأعمال الإدارية بوزارة الخارجية وللمرة الأولى تم تعيين 13 سيدة بمناصب قيادية عليا بوزارة الأوقاف.

وأضافت أنه تم كسر الحاجز الزجاجى لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية، وسيدتين بمنصب محافظ ونائبة لمحافظ البنك المركزى، و4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالى ونائبة للمحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية ولأول مرة تم تعيين 11 سيدة بهيئة قضايا الدولة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات.

وتابعت أنه تم إطلاق برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات موظفات الحكومة، وبرنامج "سيدات يقدن المستقبل" لتنمية المهارات القيادية للشابات، وإطلاق برنامج الماجستير المهنى للنوع الاجتماعى والتنمية، وتم استخراج ما يقارب من مليون بطاقة رقم قومى للسيدات لتمكينهن من المشاركة فى الحياة العامة والإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات.

وأكدت على أن الإرادة السياسية هى كلمة السر وراء إحراز أى تقدم فى ملف تمكين المرأة، مكررة كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى "إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هى عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها".