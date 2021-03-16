البرلمان يبدأ جلسته العامة لمناقشة قانون الرى

جدة - نرمين السيد - وتشهد الجلسة مناقشة 4 اتفاقيات دولية، بالإضافة لمشروع قانون الموارد المائية والرى، و19 اقتراح برغبة موجهة للحكومة.

وجاءت تقارير اللجان النوعية على النحو التالى:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 19/11/2020 و 16/12/2020.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذى المُوقع فى القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذى عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة فى 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة، المُوقع فى القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتى القرض الأول والقرض الإضافى المُوقعتين بينهما بتاريخى 12/7/2018 و 8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتى بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.