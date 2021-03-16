محافـظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة على هامش تسليم شهادات التأمين...

استقبل صباح اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه السيد الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة والوفد المرافق له، وبحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام ووكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة.

تأتى تلك الزيارة في إطار تسليم شهادات تأمين على الحياة للعمالة الغير منتظمة وكذا تسليم عقود فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ، فضلاً عن تسليم شهادات لخريجي مراكز التدريب على المهن والحرف اليدوية تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالاهتمام بهذه الفئة ووضع خطة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

حيث رحب محافظ المنوفية بوزير القوى العاملة على أرض المنوفية مؤكداً حرصه واهتمامه على التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والوزارة لبحث أوجه تقديم كافة الخدمات والرعاية للعمالة الغير منتظمة وكذا توفير فرص عمل جادة و لائقة للشباب من أبناء المحافظة.

وعلى هامش اللقاء قام محافظ المنوفية ووزير القوى العاملة بزراعة عدد من الأشجار المثمرة " شجر الزيتون " بمقر ديوان عام محافظة المنوفية ضمن خطة المحافظة لزراعة الأشجار المثمرة وبحضور منسق عام مبادرة هنجملها على مستوى الجمهورية بهدف تنمية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ على كل نقطة مياه ومكافحة فقر الغذاء.

هذا وقد أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير القوى العاملة تقديراً لمجهوداته كما أهدى وزير القوى العاملة درع الوزارة للمحافظ لاهتمامه بالعمالة الغير منتظمة وذوي الهمم.