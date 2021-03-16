المجلس القومي للمراة يحتفل بيوم المرأة المصرية

تحية لنساء مصر في عيدهن ...تحية لكل امرأة عاملة .. وأم مكافحة صبورة ..وفتاة ناجحة..ومشاركة فاعله ..أنتن رمز الصمود والعطاء والتضحية ..واهبات الحياة .. مانحات الأمل .. بنات النيل اللاتي فضن بخيرهن على ربوع الوطن ..الطريق إلى مستقبل أفضل..كل عاماً وأنتن بألف خير.

بهذه الكلمات وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة التهنئة لسيدات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي يوافق يوم 16 مارس من كل عام، و الذي يخلد فيه دور المرأة المصرية التاريخي والمشرف من أجل الصمود للحصول على حقوقها وحريتها، و يشهد التاريخ على دور المرأة العظيم فى مساندة وطنها والدفاع عنه مضحية بكل غالى ونفيس من أجل امنه واستقراراه ، واليوم نحتفل بذكرى خروج المرأة المصرية وقيادتها مظاهرات نسائية فى ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن.

وقالت الدكتورة مايا مرسي" نحتفل اليوم بعيد المرأة المصرية وهى تخطو خطوات ثابته إلي الأمام .. لتحقق آمال حاربت كثيراً من أجل أن تصل اليها...لقد كان سعيكن ثقة .. وتاريخكن مشرف... الأبواب مفتوحة أمامكن .. والطريق أصبح ممهداً.. بوجود قيادة سياسية حكيمة تقف داعمة ومساندة تنتصر لكن يوماً بعد يوم .. تؤمن بدوركن وعطائكن ..

وأضافت:« أنه لمن دواعي سروري أن اتقدم بأسم سيدات مص وبأسم المجلس القومي للمرأة عضواته واعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا اليوم الخالد للمرأة المصرية.. على انصافه لحقوقها.. وتحقيقه لأحلامها ، ومنحها الفرصة كامله لتثبت قدراتها وامكانياتها في كافة المجالات .. وتمكينها والنهوض بها ... إن ما تحقق للمرأة المصرية من إنجازات غير مسبوقة سيظل مصدر فخر واعتزاز لسيدات وعظيمات مصر كما وصفهن سيادة الرئيس .»

وأكدت الدكتورة مايا مرسي لقد شهدت المرأة المصرية خلال الست سنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات التى تعد علامة فارقة في تاريخ المرأة المصرية فقط استطاعت المرأة المصرية في هذا العهد أن تحصل على الكثير من حقوقها ، إلي جانب تكسيرها للحواجز الزجاجية لوصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار ، وذلك بفضل الرئيس الذي أعطى المرأة المصرية الفرصه لكي تحلق بأحلامها الى عنان السماء بكل شجاعة .

وفي هذا اليوم نحن حفيدات صفية زغلول..هدى شعراوي .. وسيزا نبراوي..ونبوية موسي ..شفيقة محمد ... وراوية عطية وغيرهن الكثيرات اللاتي لا يمكنا حصرهن ممن سطرن تاريخ المرأة المصرية الحديث... لكنا منا كل الإمتنان والحب والوفاء ..بالقوة والعزيمة والصبر... كنتن الشعلة التي أنارت لنا الطريق ...كفاحكن أمانة في اعناقنا ..دوركن سيظل حاضر في عقولنا وقلوبنا إلى الأبد ..وسنظل حافظات للعهد متى حيينا.