الجريدة الرسمية تنشر قرار منح معاشات استثنائية لمجندين سابقين بالقوات المسلحة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 101 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

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