القبض على المتهم بضرب طالبة داخل مدرسة في المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بضرب طالبة، عقب تداول الواقعة على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن طريق مقاطع فيديو تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات أمام إحدى المدارس بمنطقة المعادى بالقاهرة والتسبب فى عاهة مستديمة لها.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس بالمنطقة المشار إليها بين طرف أول "إحدى السيدات ونجلتيها طالبتين"، طرف ثانى "إحدى السيدات ونجلتها "طالبة"، ونجل عمها بسبب خلافات زمالة الطالبات بالمدرسة، تطورت لتراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدى تدخل خلالها ذويهم لمناصرتهم، ما أسفر عن إصابة إحدى الطالبات بكدمة في العين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.