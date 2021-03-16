وزير القوى العاملة: حريصون على تقديم جميع الخدمات للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال قيام وزير القوى العاملة برفقة محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم، بزراعة عدد من الأشجار المثمرة "شجر الزيتون" بمقر ديوان عام المحافظة ضمن خطة المحافظة زراعة الأشجار المثمرة بحضور منسق عام مبادرة "هنجملها "على مستوى الجمهورية بهدف تنمية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ على كل نقطة مياه ومكافحة فقر الغذاء.

وخلال زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة المنوفية يسلم شهادات تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وتسليم عقود فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تسليم شهادات لخريجى مراكز التدريب على المهن والحرف اليدوية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بهذه الفئة ووضع خطة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأهدى المحافظ، درع المحافظة لوزير القوى العاملة، تقديراً لمجهوداته، كما أهدى وزير القوى العاملة درع الوزارة للمحافظ لاهتمامه بالعمالة غير المنتظمة وذوى الهمم.