صور.. العنانى يقدم هدايا فرعونية لأطفال مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أقسام مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، حيث قدم لهم الهدايا والألعاب المختلفة، بجانب تقديم البرديات لكتابة أسماء الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى باللغة الهيروغليفية.





وحضر العنانى حفل افتتاح المستشفى التى تعد أول صرح طبى مجانى فى صعيد مصر لعلاج سرطان الأطفال، حيث أنه تفقد العمل فى جميع أقسام المستشفي، معربا عن حرصه خلال زيارته لمحافظة الأقصر على حضور افتتاح المستشفى، هذا الصرح الذى سيرفع عن الأطفال وأسرهم عبء التنقل من الصعيد إلى القاهرة.

كما شارك الأطفال فى كتابة أسمائهم بالخطين الهيروغليفى والعربى على أوراق من البردى، بالإضافة إلى توزيع تيشيرتات وقبعات عليها رسوم فرعونية وذلك لإدخال البهجة إلى قلوبهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وشارك فى تقديم الهدايا ودعم أطفال مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر، الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذى أشاد بتلك المستشفى المميزة، مؤكدا على أنه فخور للغاية بهذا الصرح الطبى العظيم وتواجده على أرض مدينة طيبة الأقصر عاصمة مصر الفرعونية.

وأكد على أن المستشفى الجديدة تساهم فى التخفيف عن الآلاف من الأسر الذين يعانون مع أطفالهم فى العلاج بالعاصمة، مناشداً كل أهل الخير بضرورة مساندة هذا الصرح الطبى الذى يحتاج للكثير والكثير خلال الفترة المقبلة لمواصلة مهمته القومية لخدمة مرضى السرطان بالصعيد وجميع أنحاء مصر بالمجان تماماً.

ومن جانبه قال محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مبادرة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى لدعم أطفال المستشفى، من أجمل المبادرات المبهجة لدعم الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، مؤكدا على أن زيارات وزراء مصر لمستشفى الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة، دعم كبير لأول صرح طبى لعلاج سرطان الأطفال بالمجان فى صعيد مصر، موجهاً الشكر لوزير السياحة والآثار على دعمه لأطفال الصعيد وإدارة المستشفى فى مهمتها لخدمة كافة أطفال المحافظات.