نواب البرلمان: رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات هدية الرئيس للمواطن البسيط

جاء خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مصر رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتى بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
وأكد النائب عاطف مغاورى، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2.400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، يؤكد سعى الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وانحيازه الرئيس لمحدودى الدخل.
وقال مغاورى فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، إن الرئيس يحرص على تحسين أحوال المعيشة للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التى تساهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، فى ظل مضى الدولة قدما نحو البناء وإقامة المشروعات القومية فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ووجه النائب هانى أباظة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لانحيازه الدائم للمصريين فى الوقت الذى تتقشف فيه الدول الأخرى نظرا لجائحة كورونا، قائلا: "إن زيادة الأجور تعد هدية الرئيس للمواطن البسيط".
كما أشاد النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب بقرار الرئيس برفع الأجور وزيادة المعاشات، مؤكدا أنه يحنو على المصريين.
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