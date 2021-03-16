نواب البرلمان: رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات هدية الرئيس للمواطن البسيط

جدة - نرمين السيد - وجه مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على دعم المواطن البسيط ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2.400 جنيه.





جاء خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مصر رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتى بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

وأكد النائب عاطف مغاورى، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2.400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، يؤكد سعى الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وانحيازه الرئيس لمحدودى الدخل.

وقال مغاورى فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، إن الرئيس يحرص على تحسين أحوال المعيشة للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التى تساهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، فى ظل مضى الدولة قدما نحو البناء وإقامة المشروعات القومية فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ووجه النائب هانى أباظة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لانحيازه الدائم للمصريين فى الوقت الذى تتقشف فيه الدول الأخرى نظرا لجائحة كورونا، قائلا: "إن زيادة الأجور تعد هدية الرئيس للمواطن البسيط".

كما أشاد النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب بقرار الرئيس برفع الأجور وزيادة المعاشات، مؤكدا أنه يحنو على المصريين.