صور.. رصف 119 شارعا بتكلفة 52 مليون جنيه فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال متابعة المحافظ بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفى كامل الرئيسى بنطاق أحياء المنتزه أول وثان، اليوم الثلاثاء، بطول 4.600 متر وبتكلفة 20 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه يتم حصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التى تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا للأولويات والاحتياجات.



ولفت إلى توفير اعتمادات مالية للطرق التى تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضرورى، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية، لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح الشريف، أن هناك تنسيق كامل مع إدارة مرور الإسكندرية، لمنع تواجد أى تكدس أو تزاحم خلال أعمال تطوير شارع مصطفى كامل، والتى من المقرر الانتهاء منها خلال 3 شهور.



وأشار إلى أن الشارع لم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عاما، قائلا: "لذلك كنا حريصين على تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من الميزانية لرفع كفاءته".

وشدد المحافظ خلال الجولة على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير فى الوقت المحدد، والتعامل الفورى مع كل التعديات والإشغالات بطول الشارع وتطوير الأرصفة بما لا يعيق حركة المشاة.