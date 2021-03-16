البرلمان يوافق على قرض كويتى بـ 55 مليون دينار لتمويل مصرف بحر البقر

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتى القرض الأول والقرض الإضافى المُوقعتين بينهما بتاريخى 12/7/2018 و 8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.





وقالت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، فى تقريرها الذى تم عرضه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تساهم فى توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يهدف لتلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعى، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئيا وخلق حوالى 100 ألف فرصة عمل وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير حوالى 5 ملايين م3/يوم من المياه الصالحة لرى حوالى 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعته حاليا ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان تقريبا، كما سيساهم المشروع فى تنمية الثروة الحيوانية فى المنطقة.

وأكدت لجان النواب أهمية الاتفاقية فى تمويل مشروع يعتبر من أهم مشروعات التنمية المستدامة التى سوف تخدم قطاعا عريضًا من المواطنين وتحمى البيئة من التلوث، هذا إلى جانب إضافة رقعة زراعية وإنتاجية شرق قناة السويس، وخلق العديد من فرص العمل والتنمية فى سيناء.