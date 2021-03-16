وقالت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، فى تقريرها الذى تم عرضه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تساهم فى توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يهدف لتلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعى، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئيا وخلق حوالى 100 ألف فرصة عمل وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير حوالى 5 ملايين م3/يوم من المياه الصالحة لرى حوالى 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعته حاليا ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان تقريبا، كما سيساهم المشروع فى تنمية الثروة الحيوانية فى المنطقة.
وأكدت لجان النواب أهمية الاتفاقية فى تمويل مشروع يعتبر من أهم مشروعات التنمية المستدامة التى سوف تخدم قطاعا عريضًا من المواطنين وتحمى البيئة من التلوث، هذا إلى جانب إضافة رقعة زراعية وإنتاجية شرق قناة السويس، وخلق العديد من فرص العمل والتنمية فى سيناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان يوافق على قرض كويتى بـ 55 مليون دينار لتمويل مصرف بحر البقر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.