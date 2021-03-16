عاجل.. الداخلية: لا وجود لمخدر على شكل مظروف مغلق يستخدم فى الخطف

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من منشور تحذيرى منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم فى حالات الخطف، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول والذى يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم فى حالات الخطف، مُوضحةً تداول تلك الشائعة فى وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة. وشددت على أن كل ما يتم تداوله فى هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أى منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا فى هذا الشأن.

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