1.000 جنيه مكافأة لجميع منسوبى جامعة الأزهر بمناسبة رمضان

جدة - نرمين السيد - صدق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة مالية قدرها (ألف جنيه) لجميع منسوبى جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، نظير جهودهم المخلصة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل جائحة فيروس كورونا.





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