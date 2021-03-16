وزير أوقاف كردستان العراق يدعو الدكتور شوقى علام لزيارة بلاده

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الدكتور بيشتيوان صادق عبد الله وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان العراق، لبحث تعزيز التعاون الدينى بين دار الإفتاء وكردستان العراق.





وأكد مفتى الجمهورية خلال اللقاء، أن كردستان العراق كان له دور كبير فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش، ومواجهة الفكر المتطرف الذى بات خطرًا يهدد الجميع.

وأضاف فضيلته، أنه على المؤسسات الدينية فى العالم أجمع أن تتحد لمواجهة خطر الإرهاب، لأن مواجهته فى الأساس هى مواجهة فكرية تحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية التى أفسدت البلاد والعباد.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت عام 2014 مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، الذى يعد الأول من نوعه، ويعمل على مدار الساعة لرصد وتفكيك الفكر المتطرف، حيث أصدر أكثر من 500 تقرير حاز بعضها اهتمام المراكز البحثية فى أمريكا وبريطانيا.

وأضاف أن الدار أصدرت العديد من الموسوعات للرد على الأفكار المتطرفة بعنوان: "دليل المسلمين إلى تفنيد آراء المتطرفين" باللغة العربية، وكتاب "التأسلم السياسى"، وكذلك كتاب باللغة الإنجليزية لتفنيد أفكار داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية.

من جانبه أشاد وزير الأوقاف والشؤون الدينية فى إقليم كردستان العراق بمجهودات دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتى فى مواجهة الفكر المتطرف ونشر المنهجية الوسطية، مؤكدًا أنهم حريصون على الاستفادة من خبرات الدار وفتاواها فى مواجهة الفكر المتطرف.

كما وجه دعوة إلى فضيلة المفتى لزيارة كردستان العراق، وأهدى فضيلته درع الوزارة تقديرًا لمجهوداته فى مواجهة الفكر المتطرف وتطوير العمل الإفتائى.