حماة الوطن: قرارات السيسى الأخيرة تؤكد قربه من المواطن

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب حماة الوطن، بحزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، مشيرًا إلى أنها بمثابة هدية من الرئيس للمصريين للتخفيف عن كاهلهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتأكيداً على مدى قرب الرئيس السيسى من المواطن المصرى.





وأضاف الحزب أن مواقف الرئيس دائماً داعمة للمواطن الذى تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، الذى أعاد الاقتصاد المصرى للطريق الصحيح. وتضمنت قرارات الرئيس: زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2.400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى وزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسناً فى أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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