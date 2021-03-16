الصحة: ضبط وإعدام 172 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ...

أعلنت وزارة الصحة ولسكان، عن ضبط وإعدام 172 طنًا و823 كيلوجرام أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بمحافظات (القاهرة، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، البحيرة) وذلك في الفترة من يوم 16 فبراير الماضي وحتى 10 مارس الجاري .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين استعداداً لشهر رمضان الكريم.

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم المرور على 21 منشأة غذائية بتلك المحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا إلي سحب 47 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم تحرير 87 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 8 منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأكد "عيد" على استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.