قطع المياه عن 4 مناطق فى القاهرة بسبب كسر مفاجئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة القاهرة، انقطاع الخدمة عن مناطق "السويسرى أ - الطوب الرملى - المسبك الآلى - مساكن ماليزيا" نظرا لحدوث كسر مفاجئ.





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