النواب يوافق على اتفاقية لإنشاء محطتى تحلية مياه بمدينتى رفح وبئر العبد

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتى بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.





وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، قد طالبت مجلس النواب بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتى بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.

وقالت اللجان، فى تقريرها الذى ناقشه مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إن الاتفاقية تأتى لتمويل مشروع يعد من المشروعات التنموية لمحافظة سيناء وتذليل كافة العقبات بها ورفع مستوى المعيشة وفى إطار اتجاه الدولة إلى التنمية المستدامة وسعيها إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وحرصها على صحة المواطن المصرى وتوفير سبل الحياة الكريمة وتوفير فرص عمل.

وأضافت لجان النواب: "جاءت هذه الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، لتوفير مصدر للمياه وحماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشى و تحسين الوضع الاقتصادى للسكان فى محافظة شمال سيناء".

وأشارت إلى أن المشروع يهدف لإنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة وتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، فضلًا عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشى للسكان فى محافظة شمال سيناء، وذلك من خلال إنشاء محطتى تحلية مياه البحر وقدرتهما الإنتاجية حوالى 10 آلاف م3 /يوم متضمنة مآخذ بحرية وخطوطا للمياه المرتجعة وخطوطا ناقلة للمياه المنتجة من محطتى التحلية لشبكتى التوزيع.