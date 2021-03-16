متاحة فى المدارس.. إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح سعد فى تصريح، اليوم الثلاثاء، إن النتائج متاحة بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية، مشيرا إلى أن أى طالب من حقه الحصول على نتيجته كل فى مدرسته.
ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية إلى أن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام لم تصل من وزارة التربية والتعليم حتى الآن.
وفى سياق متصل، قال سعد إن نسب الحضور فى المدارس متفاوتة بشكل يومى، نظرا لرفع الغياب فى المدارس تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه تم مد مهلة تلقى إقرارات أولياء الأمور الراغبين فى عدم حضور أبنائهم للمدارس حتى الخميس المقبل.
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