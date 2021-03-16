الهجرة: نشر خطوات معادلة الشهادات الدولية على موقع شباب الدارسين

جدة - نرمين السيد - تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لعرض خطوات معادلة شهادات الطلاب الدارسين بالخارج.





جاءت مناشدات الطلاب خلال لقاء الشباب المسجلين بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE»، بإيجاد آلية أسرع لمعادلة الشهادات، والتى نقلتها وزيرة الهجرة إلى وزير التربية والتعليم.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم التعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، مشيدة بالتعاون المستمر والبناء مع وزارة التعليم العالى لخدمة أبنائنا من الدارسين بالخارج، وتعريفهم بما تقدمه الدولة من جهود لتطوير التعليم، وبناء الجامعات الأهلية والدولية التى تحاكى أحدث الجامعات عالميًا، مؤكدة أن الطلاب أعربوا خلال زيارتهم للجامعات الأهلية أنها مصممة بمواصفات عالمية، منها ما يفوق جامعات الخارج مشيدة بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة التعليم العالى لحوكمة الخدمات المقدمة للدارسين بالخارج، فى اطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم نشر تفاصيل معادلة الشهادات للدارسين بالخارج، على موقع مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE» والذى تتيح عضويته فرصة التواصل مع الجهات الرسمية والحصول على فرص تدريب بجهات حكومية إضافة لمؤسسات القطاع الخاص فضلا عن حضور كافة الفعاليات التى ينظمها المركز.

من جانبه قال دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن الوزارة تتيح عبر موقع معادلة الشهادات والذى سيتم نشره على موقع مركز وزارة الهجرة للحوار، يتضمن الإجراءات منها «خطوات التقدم لمعادلة الدرجات العلمية، استكمال طلب معادلة مقدم من قبل، الدعم الفنى لنظام المعادلات الإلكتروني، نظام الإرشادات الذكي، والمستندات المطلوبة للمعادلة»

وعبر وزير التعليم العالى عن دعم شباب الدارسين بالخارج عبر المكاتب الثقافية المتواجدة فى مختلف دول العالم، مشيدا بخطوة إطلاق وزارة الهجرة منصة حوارية تفاعلية تتيح استدامة التواصل مع أبنائنا بالخارج وربطهم بجهود الدولة وتتيح لهم التعرف على الخدمات المقدمة لهم..

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الدعوة لوزير التعليم العالى للقاء الشباب المقبل على الدراسة بالخارج فى الملتقى الذى تنظمه وزارة الهجرة للشباب الجدد من الدارسين بالخارج المسافرين للمرة الأولى، الذين سيسجلوا عبر مركز وزارة الهجرة للحوار«MEDCE».

وأعلنت عن انطلاق الملتقى فعالياته خلال شهر أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من الجهات المختصة، عبرالرابط التالى: من هنا وذلك لربط الطلاب الجدد بزملائهم من الدارسين القدامي، ومساعدتهم على حل أى مشكلة قد تعترضهم بالخارج، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات التى تقدمها الدولة وإمدادهم بالمعلومات التى يحتاجونها.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه يمكن للطلاب من الدارسين بالخارج التسجيل فى مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج من هنا ، والذى تم تدشينه فى يناير 2021، ليكون مظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا فى الخارج. جاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الوزارة والدارسين المصريين بمختلف دول العالم، كما ينظم مركز الحوار عدة فعاليات على مدار العام، لتقوية الروابط بين الدارسين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة للاستفادة من خبراتهم، كما يشجع تكوين حلقات طلابية فى معظم ومختلف دول العالم، للتعرف والتواصل مع غيرك من الدارسين بنفس الدولة أو المجال.