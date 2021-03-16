الوطنية للصحافة: كل الدعم للمؤسسات القومية ونتائج إيجابية لاستغلال أصولها

جدة - نرمين السيد - وقال الشوربجى: "نقدم كل الدعم للمؤسسات الصحفية القومية حتى تستعيد عافيتها من جديد"، مشيرا إلى وجود خطة لإعادة تدوير الاستثمارات واستغلال الأصول تسير بالتوازى بين الهيئة والمؤسسات وأن هذا الأمر سيكون له مردودا إيجابيا على دخل المؤسسات خلال الفترة المقبلة وستعلن أخبارا سارة عن هذا الملف قريبا.



جاء ذلك خلال جولة لرئيس الهيئة بمؤسسة أخبار اليوم، تابع خلالها بعض الإصدارات الصحفية الورقية والإلكترونية، فى إطار المتابعة المستمرة لخطة إعادة الهيكلة الشاملة لتطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية وأصولها الثابتة، إذ تابع سير العمل بالإصدارات وعدد من مشروعات التطوير الجارية بالمؤسسة بهدف تحسين الأوضاع ومواكبة التطور المتلاحق فى عالم الطباعة والنشر والفضاء الإلكترونى.

ورافق رئيس الهيئة فى جولته، الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك، وليد عبد العزيز، أسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، وكان فى استقبالهم، الكاتب أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار، وبحضور عمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، جمال الشناوى رئيس تحرير الأخبار المسائى وبوابة أخبار اليوم.



وتابع الشوربجى صالة التحرير الجديدة الخاصة بجريدة الأخبار، والتى تعد أحدث صالة تحرير ذكية مدمجة فى الشرق الأوسط "News Room"، وتمثل طفرة فى منظومة الصحافة المصرية، وتحتوى على أحدث الشبكات والأنظمة والخوادم وأنظمة بث مباشر واستديو من داخل صالة التحرير.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة التواصل مع وزارة الاتصالات فى بعض الأمور المعلقة حتى تدخل الصالة الخدمة فى أسرع وقت، كما تابع الشوربجى الإنشاءات والأعمال الجارية للصالة الجديدة الخاصة ببوابة أخبار اليوم الإلكترونية وجريدة الأخبار المسائى، وكلف مجلس الإدارة بالعمل سريعا لإنهاء أعمال التطوير بحلول شهر رمضان المبارك.



وأضاف الشوربجى قائلا: نتطلع لمواصلة الجهد المبذول من قبل مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والمضى قدما فى عدد من الملفات وتحقيق نتائج أكثر تميزا فى الربع الثانى من العام للوصول للمستهدف، موضحا أن هناك خطة لمؤسسة أخبار اليوم لإعادة تأهيل المبانى والمنشآت والهيئة تدعمها وتم رصد ميزانية لإنهاء كل الأعمال، مؤكدا أن الهيئة تمكنت من حل عدد كبير من المشاكل فيما يتعلق ببعض الاستثمارات المعطلة فى المؤسسات الصحفية القومية بصفة عامة، وأن الفترة المقبلة ستشهد حراكا مختلفا بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشملت جولة رئيس الهيئة متابعة بعض المواقع بالمؤسسة ووجه بحسن استغلالها، وقال إن المؤسسات الصحفية القومية غنية بأصولها، وأى تمويلات تطلبها المؤسسات لأى مشروعات تثبت جدوى سنوفرها على الفور، ومستعدون للتفاوض مع أى من جهات الدولة للمساهمة بفاعلية فى حل أى من التشابكات.



وأكد أحمد مختار، وكيل الهيئة، أنه منذ تشكيل الهيئة وخلال فترة وجيزة تم اقتحام عدد كبير من الملفات بالغة الأهمية، على رأسها حصر واستغلال الأصول التى تملكها المؤسسات الصحفية القومية وتحسين استثمارها بما يؤدى إلى زيادة الموارد، والعمل على فض أى من التشابكات بين المؤسسات ومختلف الجهات، مشيرا إلى أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا فى هذا الملف وظهرت نتائجه الإيجابية فى تحرك عدد من المؤسسات للتوسع فى أنشطتها واستثماراتها.

من جهته، أشار المستشار عادل بريك، عضو الهيئة، إلى الدعم والمساندة القوية للمؤسسات الصحفية القومية كأحد أدوات الدولة وقوتها الناعمة، مؤكدا أهمية الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحفية وإصداراتها فى إطار متابعة خطط التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة، ودعم كل المشروعات بالمؤسسات وسرعة تمويل ما يثبت جدوى منها.



وأكد وليد عبد العزيز، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة لعبت دورا متميزا فى مساندة المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة القليلة الماضية، الأمر الذى حفز مجالس الإدارات وجميع العاملين فى المؤسسات على السعى لتحقيق المستهدف وتطوير الأداء سواء على المستوى الصحفى أو الجوانب الإدارية والاستثمارية وتنمية الموارد الأمر الذى بدأ ينعكس إيجابيا على دخل المؤسسات وكذلك نمو حجم الإعلانات وزيادة مواردها.

من جانبه، أشاد أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بمتابعة رئيس الهيئة المستمرة لأدق التفاصيل بالمؤسسات الصحفية القومية والوقوف على التحديات من أجل تحسين الأوضاع، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على عدة مسارات متوازية تحريريا وإداريا واستثماريا وتبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة كل التحديات.



وأشار جلال إلى أن صالة التحرير الجديدة، كانت بمثابة حلم وبات واقعا، والتى تسع لأكثر من 110 أفراد، وتتضمن أنظمة مدمجة، وأنظمة حريق مبكر على أعلى مستوى وكذلك أنظمة صوتيات وتحكم و40 كاميرا مراقبة وشاشات تليفزيون وأنظمة انترنت عالية الجودة، فضلًا عن شبكة أحمال عملاقة، إضافة إلى تزويد الغرفة بأنظمة تكنولوجية لمنع أى اختراقات داخلية أو خارجية، كما أشار إلى الصالة الجديدة الخاصة ببوابة أخبار اليوم والتى سيتم تجهيزها على أعلى مستوى، وأضاف أن هناك بعض التحديات الخاصة بالتمويل لإنجاز عدد من أعمال التطوير بالمؤسسة.



ورحب خالد ميرى، رئيس تحرير الأخبار، برئيس الهيئة والوفد المرافق، معبرا عن سعادته بحرص الهيئة الوطنية للصحافة على متابعة عمليات التطوير والتحديث الجارية بالمؤسسات القومية، مؤكدا أن الدولة داعم رئيسى لاستمرار الصحافة الورقية وتنميتها ومواجهة كافة التحديات التى تعوق مسيرتها التنويرية والتثقيفية فى خدمة المجتمع.



وأشار إلى استمرار عمليات التطوير تحريريا فى الإصدارات المطبوعة وتقديم محتوى جيد يشمل كل فنون العمل الصحفى ويلبى احتياجات القراء وقادر على منافسة وسائل الإعلام المختلفة مسموعة أو مرئية أو إلكترونية.