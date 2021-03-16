محافـظ المنوفية ووزير القوى العاملة يسلمان وثائق تأمين على الحياة للعمالة الغير...

سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والسيد الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة شهادات التأمين على الحياة للعمالة الغير منتظمة لعدد (3608) عامل من أبناء المنوفية وكذا تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ، كما تم تسليم شهادات التدريب لعدد (176) متدرب خريجي مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم تلك الفئة ورعايتهم من كافة جوانب الحياة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام والأستاذ علي حامد الزقم وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة.

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة القرآن الكريم، وقد استعرض وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية ما تم تقديمه للعمالة الغير منتظمة بالمحافظة في الفترة من 1/1/2020 وحتى 1/3/2021 ومنها تقديم منح دورية لعدد 14 ألف و649 عامل بإجمالي مبلغ (7324500) جنيه ، كما تم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية بقيمة بلغت (494500) جنيه لعدد (147) عامل تمثلت في منح مواليد وزواج ورعاية صحية وحالات وفاة ، فيما تم إصدار شهادات أمان لعدد 208 عامل بقيمة 104 ألف جنيه ، كما تم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لورثة عدد 10 عمال تعرضوا لحادث سير أثناء توجههم للعمل.

وخلال اللقاء أكد وزير القوى العاملة على أن تسليم وثائق التأمين تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وأن الوزارة تعد الجهة الوحيدة التي تعتبر مظلة للعمالة الغير منتظمة ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 27 إدارة عامة بالمحافظات لتحقيق العدالة للعمالة وأن مديريات الوزارة ساهمت من حساباتها بمبلغ قدره (مليار و400 مليون جنيه ) لدعم العمالة الغير منتظمة ، مضيفاً أن الهدف الرئيسي من الوثيقة تأمين العمال من المخاطر التي يتعرضون لها من خلال وظائفهم وقد تم عمل 190 ألف وثيقة تأمينية وتسليمها للعمال بمختلف محافظات الجمهورية.

هذا وقد وجه وزير القوى العاملة كافة العمال بضرورة تحديث بطاقة الرقم القومي بالوظيفة التي يشغلها للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة، مؤكداً بأنه تم التنسيق الكامل بين الوزارة والأحوال المدنية لتسهيل استخراج البطاقات اعتبارا من الأسبوع القادم ، مشيداً بوعى أبناء المنوفية في الوقوف بجانب وطنهم.

وعلى هامش الاحتفالية التقى محافظ المنوفية ووزير القوى العاملة بعدد من العمالة الغير منتظمة " العائدين من الخارج " لعرض المشكلات التي تواجههم وتوفير فرص عمل لهم بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات وتم مناقشة كيفية تمويل مشروعاتهم ومساعدتهم في بدء مشروع تحت مبادرة " ابدأ مشروعك " ، ووجه وزير القوى العاملة بضرورة تنظيم دورات تدريبية لعرض النماذج الناجحة لهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للاستفادة من التجارب في كيفية إعداد دراسة جدوى للمشروعات.

كما أوضح محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بتوفير وخلق فرص عمل جادة للشباب المنوفى بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص وذلك من خلال توجههم لإدارة تشغيل الشباب بديوان المحافظة.

وفى كلمته أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية قد وضعت خطة متكاملة لرعاية العمالة الغير منتظمة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية كون العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في كافة القطاعات فهو بمثابة العمود الفقري للتنمية والبناء، مشيداً بالدور الرائد لوزارة القوى العاملة لدعم ورعاية تلك الفئة، مؤكداً على أن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن وأن الانطلاق نحو التنمية يبدأ بعطائهم وتفانيهم في العمل موجهاً لجميع العاملين تحية إجلال وتقدير.