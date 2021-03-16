وزيرا الهجرة والتعليم العالي : نشر كافة خطوات معادلة الشهادات الدولية علي...

السفيرة نبيلة مكرم: سنعقد أول ملتقى للشباب المقبلين علي الدراسة بالخارج أغسطس المقبل.

دكتور خالد عبد الغفار: التعليم العالي تقدم تيسيرات لمعادلة الشهادات الدولية إلكترونيا.

وزيرة الهجرة: مركز وزارة الهجرة للحوار يقدم خدماته لأبنائنا بالخارج منذ انطلاقه مطلع العام.

تلبية لطلبات شباب مصر الدارسين بالخارج، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعرض خطوات معادلة شهادات الطلاب الدارسين بالخارج؛ حيث جاءت مناشدات الطلاب خلال لقاء الشباب المسجلين بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE»، بإيجاد آلية أسرع لمعادلة الشهادات، والتي نقلتها وزيرة الهجرة إلى السيد وزير التربية والتعليم.

من ناحيتها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم التعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، مشيدة بالتعاون المستمر والبناء مع وزارة التعليم العالي لخدمة أبنائنا من الدارسين بالخارج، وتعريفهم بما تقدمه الدولة من جهود لتطوير التعليم، وبناء الجامعات الأهلية والدولية التي تحاكي أحدث الجامعات عالميًا؛ مؤكدة أن الطلاب أعربوا خلال زيارتهم للجامعات الأهلية أنها مصممة بمواصفات عالمية، منها ما يفوق جامعات الخارج مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي لحوكمة الخدمات المقدمة للدارسين بالخارج، في اطار خطة الدولة للتحول الرقمي.