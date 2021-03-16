عاجل.. السيسى يعرب عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطينى.



جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطينى.

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