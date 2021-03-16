صور.. وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وفد غينى سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الثلاثاء، وفدًا غينيًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور إبراهيم كابا وزير الخارجية الغينى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، وعدد من قيادات الوزارة.





وخلال اللقاء تم التأكيد على قوة العلاقات التاريخية بين "مصر وغينيا" على الصعيد الثنائى فى كل المجالات، واستعرض الوزير مرسى الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.



وناقش الجانبان موضوعات التعاون الحالية وتم التأكيد على التطلع لتعزيز هذا التعاون، وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الغينية فى العديد من المجالات لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق الشراكة الإستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين.



كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع دولة غينيا فى كل المجالات.



واصطحب الوزير مرسى، الدكتور إبراهيم كابا وزير الخارجية الغينى والوفد المرافق للمعرض المفتوح للسلع المعمرة والذى تم إعداده فى بهو وزارة الإنتاج الحربى خصيصا للوفد الغينى لمشاهدة هذه المنتجات على أرض الواقع وتحديد احتياجاتهم منها.



وأشاد السيد الدكتور إبراهيم كابا وزير الخارجية الغينى بتطور العلاقات بين الدولتيّن الشقيقتين، والتى اكتسبت زخما كبيرا منذ الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كوناكرى فى أبريل عام 2019، مثمنا العلاقات الأخوية التى تجمع الرئيس السيسى بالبروفيسيور ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا، ومشددا على التقدير الغينى الكبير للدعم الذى قدمته وتقدمه مصر إلى غينيا فى كل المجالات، مؤكدا حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة.



ولفت إلى اهتمام العديد من الشركات الغينية العاملة فى قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر إنفتاحًا.

وأضاف أن اهتمام الجانب الغينى بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة فى أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتى تمثل مقومات يمكن الإستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة فى مجال السلع المعمرة.



وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن مصر عازمة على استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بغينيا فى شتى المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وذلك إيمانا منها بأهمية علاقاتها بالدول الإفريقية.