مجتمع متسامح.. أندريه زكى يتحدث فى «ؤية تشريعية لدعم العيش المشترك»

وقال زكى: "إن عمل منتدى حوار الثقافات منذُ بدايته على تعزيز مفاهيم المواطنة، وبناء مجتمع التسامح، وتأييد قيم العيش المشترك المرتكز على احترام الآخر وفهمه، وقبول الاختلاف، وبناء جسور التفاهم والحوار بين جميع الأطياف، فمنذ عام 2019 تبنَّى المنتدى قضية من أبرز القضايا المطروحة على الساحة المحلية والعربية والدولية، وهى قضية "مُواجهة خطاب الكراهية".
واستكمل كلمته:"هذا الخطابُ الذى ينظرُ إلى البشر على أنهم غير متساوين، ومن ثم يتم التعامل معهم بمعايير مختلفة، كما يسهم فى خلق العديد من صور التفاوت الاجتماعى، وتعزيز معايير مزدوجة فى الحقوقى والواجبات".
وتناول "زكى" المسارات والمناهج التى اتبعتها الهيئة منذ تأسيسها وتحرص على تقديمها فى خطة العمل بمراحل محددة ومنها المرحلة الأولى التى تناولت دراسة القضية وصورها ومظاهرها وأبعادها، مع التركيز على خطاب الكراهية فى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بمشاركة الآراء والأفكار، مجموعات كبيرة من أعضاء المنتدى يمثلون فئات ومناطق جغرافية مختلفة".
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