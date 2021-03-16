عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السريلانكى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول سبل دعم علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

وأعرب الرئيس السريلانكى، عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات متميزة، مؤكدا على الاهتمام الذى توليه سريلانكا لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى جميع المجالات، وكذا فى مختلف المحافل الدولية، خاصةً فى ضوء الدور الرائد الذى تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى، ودورها المُقدر فى مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع سريلانكا فى مختلف المحافل الدولية، لا سيما فى ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، فضلاً عن اهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائى بين البلدين، خاصةً على المستوى الاقتصادى والاستثمارات المشتركة، وذلك فى ظل الجهود التنموية والاقتصادية التى تقوم بها مصر والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.

كما تناول الاتصال جهود تبادل الخبرات بين الجانبين فى مختلف المجالات بما فيها مكافحة فيروس كورونا، بالاضافة الى ملف مكافحة الإرهاب باِعتباره من أهم التحديات التى تواجه البلدين، حيث تم الإشادة بالجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب على المستويين الداخلى والإقليمي، ومواجهة الفكر والأيديولوجيات المتطرفة، إلى جانب دور الأزهر الشريف الرائد فى هذا الصدد باعتباره منارة العالم الإسلامى وممثل التعاليم الإسلامية الصحيحة.