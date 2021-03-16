صور.. اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية فى أسيوط بنسبة نجاح 98.5%

جدة - نرمين السيد - اعتمد عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020 - 2021 بنسبة نجاح بلغت 98.5 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.3 % للإعدادية المهنية.





جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة. وقال محافظ أسيوط فى بيان اليوم إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وخصوصا فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته، مشيرًا إلى دعم واهتمام الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخصوصا التعليم قبل الجامعى فضلًا عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات، مطالبًا قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج. وأشار محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الفصل الدراسى الأول بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 98.5 % وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسى الأول للاعدادية العامة 65 ألف و743 طالبا من اجمالى عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 66 ألف و747 طالبًا، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 11 ألفا و111 طالبا نجح منهم 10.010 طلاب بنسبة نجاح بلغت 89.3 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التى بلغت 100 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 91.3 %، مضيفًا أن النتيجة جار توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

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