البرلمان يوافق على اتفاق مصرى إيطالى لدعم المشروعات الصغيرة

يأتى ذلك بعد تأييد برلمانى للاتفاقية التى وصفوها بالمتميزة، والتى من شأنها دعم المشروعات الصغيرة، وسط مطالبات بتخصيص جزء منها للصعيد.
ويهدف الاتفاق، إلى الترويج للخط الائتمانى، وتسهيل الوصول للمستخدمين النهائيين للخط الانتمائى، والتوفيق بين المستخدمين النهائيين والسوق الإيطالية.
واستعرض التقرير البرلمانى التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيراً إلى أنه فى إطار الخطاب المتبادل الموقع بين مصر وإيطاليا بتاريخ 3/6/199 والذى أتاحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية مبلغ 214 مليار ليرة كقرض ميسر لتمويل مشروعات التنمية والصادر بشأنه القرار الجمهورى رقم 238 لسنة 200 وتم التصديق عليه فى 8/6/ 2000 تم تخصيص مبلغ 25 مليار ليرة للصندوق الاجتماعى للتنمية ليستخدم كخط ائتمان عينى لدعم المشروعات الصغيرة وقد تم بالفعل توقيع الاتفاق التنفيذى الخاص بالفرض المذكور بتاريخ 14/6/2001.
وحسب التقرير، واجه استخدام القرض عدة معوقات والتى أدت إلى إجراء تعديلين على البروتوكول التنفيذى الموقع بتاريخ 14 من يونيو سنة 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى منحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية الحكومة المصرية قرضا میسرا قيمته (12.911.422.48 یورو) (القرض الميسر)، وتمثلا هذان التعديلان، فى تعديل بتاريخ 10 من مايو سنة 2021 تضمن تعديلات الشروط السحب من القرض والشروط المتعلقة بمنشأ السلع، والحد الأقصى لإعادة الإقراض للمستفيد النهائى، كما تضمن نصوصا تقضى بإنشاء فريق دعم فنى لتقديم الدعم للصندوق الاجتماعى للتنمية للمساهمة فى الترويج لخط الائتمان، وتيسير حصول المستفيدين النهائيين على خط الائتمان، بالإضافة إلى التوفيق بين هؤلاء المستفيدين والسوق الإيطالية، وتم بمقتضى هذا التعديل سحب مبلغ 4 ملايين يورو من مبلغ القرض بذات الشروط المالية الواردة بالبروتوكول.
ونوه التقرير البرلمانى، إلى المذكرات الشفهية المتبادلة بتاريخ 1 من نوفمبر، و17 من ديسمبر سنة 2015، والتى تضمنت تعديلات للشروط المتعلقة بسداد المبلغ المتبقى من القرض الميسر المعادل لـ(8.588.99.48) وذلك ليكون بمعدل الفائدة صفر % سنويا ويتم السداد خلال 24 عاما متضمنة 14 عاما فترة سماح تبدأ من تاريخ سحب لذلك المبلغ المتبقى.
من ناحيته طالب النائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب، بدعم الفلاح المصرى، بعد أن أصبح يعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية، مقترحا إنشاء مصانع صغير ومتناهية الصغير بالأرضى الزراعية، لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان يوافق على اتفاق مصرى إيطالى لدعم المشروعات الصغيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.