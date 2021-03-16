البرلمان يوافق على اتفاق مصرى إيطالى لدعم المشروعات الصغيرة

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذى الموقع فى القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، الذى حل بتاریخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة فى 2010 بشأن خط الائتمان الإيطالى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2 /11/ 2020.





يأتى ذلك بعد تأييد برلمانى للاتفاقية التى وصفوها بالمتميزة، والتى من شأنها دعم المشروعات الصغيرة، وسط مطالبات بتخصيص جزء منها للصعيد.

ويهدف الاتفاق، إلى الترويج للخط الائتمانى، وتسهيل الوصول للمستخدمين النهائيين للخط الانتمائى، والتوفيق بين المستخدمين النهائيين والسوق الإيطالية.

واستعرض التقرير البرلمانى التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيراً إلى أنه فى إطار الخطاب المتبادل الموقع بين مصر وإيطاليا بتاريخ 3/6/199 والذى أتاحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية مبلغ 214 مليار ليرة كقرض ميسر لتمويل مشروعات التنمية والصادر بشأنه القرار الجمهورى رقم 238 لسنة 200 وتم التصديق عليه فى 8/6/ 2000 تم تخصيص مبلغ 25 مليار ليرة للصندوق الاجتماعى للتنمية ليستخدم كخط ائتمان عينى لدعم المشروعات الصغيرة وقد تم بالفعل توقيع الاتفاق التنفيذى الخاص بالفرض المذكور بتاريخ 14/6/2001.

وحسب التقرير، واجه استخدام القرض عدة معوقات والتى أدت إلى إجراء تعديلين على البروتوكول التنفيذى الموقع بتاريخ 14 من يونيو سنة 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى منحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية الحكومة المصرية قرضا میسرا قيمته (12.911.422.48 یورو) (القرض الميسر)، وتمثلا هذان التعديلان، فى تعديل بتاريخ 10 من مايو سنة 2021 تضمن تعديلات الشروط السحب من القرض والشروط المتعلقة بمنشأ السلع، والحد الأقصى لإعادة الإقراض للمستفيد النهائى، كما تضمن نصوصا تقضى بإنشاء فريق دعم فنى لتقديم الدعم للصندوق الاجتماعى للتنمية للمساهمة فى الترويج لخط الائتمان، وتيسير حصول المستفيدين النهائيين على خط الائتمان، بالإضافة إلى التوفيق بين هؤلاء المستفيدين والسوق الإيطالية، وتم بمقتضى هذا التعديل سحب مبلغ 4 ملايين يورو من مبلغ القرض بذات الشروط المالية الواردة بالبروتوكول.

ونوه التقرير البرلمانى، إلى المذكرات الشفهية المتبادلة بتاريخ 1 من نوفمبر، و17 من ديسمبر سنة 2015، والتى تضمنت تعديلات للشروط المتعلقة بسداد المبلغ المتبقى من القرض الميسر المعادل لـ(8.588.99.48) وذلك ليكون بمعدل الفائدة صفر % سنويا ويتم السداد خلال 24 عاما متضمنة 14 عاما فترة سماح تبدأ من تاريخ سحب لذلك المبلغ المتبقى.

من ناحيته طالب النائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب، بدعم الفلاح المصرى، بعد أن أصبح يعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية، مقترحا إنشاء مصانع صغير ومتناهية الصغير بالأرضى الزراعية، لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة.