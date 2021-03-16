مصطفى الفقى: هناك إدارك عام وفهم مشترك فيما يخص خطاب الكراهية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى جلسة المعايير الأخلاقية الواجب توافرها لدعم العيش المشترك والمقامة ضمن فعاليات مؤتمر "رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك" لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والتى أدار الحوار فيها هانى لبيب الكاتب والمفكر رئيس تحرير موقع دوت الخليج.
وأوضح الفقى، فى كلمته: "أن الوعى العام أنتج واقعا مختلفا فى عدد من القضايا، وهو ما يمكن استشعاره من قانون بناء الكنائس".
وأشار إلى أن منتدى الحوار للهيئة القبطية الإنجيلية، له دور رائد فى حوار الثقافات والأديان ولقاء القيادات الدينية معا من أكثر من 20 عاما.
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