أسامة العبد: الكراهية هجوم على التسامح وعاقبتها خسران مبين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أسامة العبد عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن خطاب الكراهية هو هجوم على التسامح والتنوع، ومن شأنه ضياع السلام والكرامة الإنسانية.





ولفت العبد، فى جلسة المعايير الأخلاقية الواجب توافرها لدعم العيش المشترك، والمقامة ضمن فعاليات رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك، والمنعقدة الآن بمقر الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، وأدار الحوار فيها هانى لبيب الكاتب والمفكر رئيس تحرير موقع دوت الخليج، إلى أنه من المؤسف استخدام الدين فى التحريض على العنف، والدين براء من هذا الإرهاب والتشدد، بل إنه يحض على المودة والمحبة. وأشار إلى أن الكراهية إحساس غير طبيعى وضد التسامح والإخاء وعاقبتها خسران مبين.

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