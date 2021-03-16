وزير الرى بجنوب السودان يشارك فى الجلسة العامة لمجلس النواب المصرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون الموارد المائية والرى بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى. ورحب المستشار حنفى جبالى، بالوزير الجنوب سودانى، والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة فى بلدهم الثانى مصر. ويهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل فى (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة "قناطر، سحارات، كبارى، محطات" تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما يسمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسؤوليات التعامل مع المورد المائى.

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