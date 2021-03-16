الاهلى يسجل الهدف الأول في شباك فيتا كلوب

سجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في شباك فيتا كلوب، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب «الشهداء» معقل الفريق الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتسعى خلالها كتيبة بيتسو موسيماني، للخروج بنقاط الفوز الثلاث، من أجل مواصلة الزحف نحو صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، الذي يتصدره منافسه سيمبا التنزاني بسبع نقاط، وخلفه فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيراً يأتي المريخ السوداني بنقطة وحيدة.

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