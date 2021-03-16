إنفوجراف.. مزايا قانون حقوق المسنين

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها، أول أمس، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادى القصبى، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، والذى يهدف إلى توفير جميع وسائل الرعاية لهذه الفئة.





ومن المقرر أن تستكمل اللجنة، مناقشة مشروع القانون فى حضور الوزارات المختصة لإبداء رأيها فى مواد القانون، يوم الأربعاء المقبل. ويتناول الإنفوجراف التالى مزايا قانون حقوق المسنين:- يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المزايا المتنوعة للمسنين، وذلك فى إطار الاهتمام بهذه الفئة من المواطنين.

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