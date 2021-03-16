انعقاد المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار 31 مارس 

جدة - نرمين السيد - يعقد حزب المصريين الأحرار، المؤتمر العام فى دور انعقاده العادى، فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء، 31 مارس 2021 بمقر الحزب الرئيسى، وذلك بدعوة من الدكتور عصام خليل فوزى، رئيس الحزب.





ويتضمن جدول أعمال المؤتمر: مناقشة واعتماد التقارير السنوية لرئيس الحزب والأمين العام وإخلاء ذمتهم المالية، وكذلك مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجى والميزانية العامة للحزب، وأيضًا، تفويض رئيس الحزب باختيار 20 عضوا من بين أعضاء الحزب لإضافتهم لعضوية الهيئة العليا، إضافة إلى تفويض الهيئة العليا فى الموضوعات العاجلة التى تنشأ فى غير وقت انعقاد المؤتمر العام، على أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب فى أول اجتماع ثانى للمؤتمر العام. كما يتضمن جدول المؤتمر: انتخاب رئيس الحزب من بين أعضاء المؤتمر العام لمدة 4 سنوات، وانتخاب 50 عضوا لعضوية الهيئة العليا من بين أعضاء المؤتمر العام.

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