الأمم المتحدة تدعو اتحاد المبدعين العرب ومؤسساته للإجتماع مع الأمين العام للأمم...

دعت الأمم المتحدة اتحاد المبدعين العرب ومؤسساته وذلك بصفته عضوا إستشاريا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة فى الدورة الخامسة والستون للجنة وضع المرأة والتي ستعقد فى 16 مارس 2021.ويقول الإذاعي / احمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب ، أن الاتحاد سيشارك بطرح رؤى جديدة حول وضع المرأة في المنطقة العربية بشكل عام وجمهورية مصر العربية بشكل خاص، والتقدم الذي أحرزته ومازالت تحرزه ونموذج مصر في تقدير وضع المرأة وتشجيعها ووصولها لأعلى المناصب على مختلف الأصعدة.حيث قام مجلس إدارة الاتحاد بترشيح كل من :الدكتورة / هالة عدلي حسين ( أمين عام شئون المرأة باتحاد المبدعين العرب ) ، والسيدة / نرمين سليم ( مدير عام الاتحاد ومسئول ملف الاتحاد بالأمم المتحدة ) وذلك لتمثيل الاتحاد ومؤسساته فى لقاء معالي الأمين العام للأمم المتحدة .حيث يعقد هذا الاجتماع سنويا بحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع المجتمع المدني وسيعقد هذا العام افتراضيا بسبب جائحة كوفيد-19.

و يدير هذه الدورة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيل ملامبو نغوكا ، وسيتاح فرصة لمنظمات المجتمع المدني النسائية والشبابية للمشاركة مع الأمين العام بشأن موضوع الجلسة الذي سيدور حول " المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة ، وكذلك القضاء على العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ".كما ستطرح المناقشات في الاجتماع الافتراضي للأمين العام مع المجتمع المدني للمرأة في ضوء أزمة COVID-19 ، وتناول طرق إعادة البناء بشكل أفضل ومواصلة حماية وتعزيز حقوق المرأة في هذا السياق الجديد .